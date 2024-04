Gabriel projeta temporada vitoriosa no Athletico-PR: "Acredito no potencial do grupo"

????? O volante Gabriel chegou e falou com a gente na @redefuracao! Se liga nas primeiras impressões do nosso novo camisa 3.

O meio-campista de 31 anos também revelou um dos motivos para se transferir ao Athletico-PR.

"Desde o primeiro dia que eu cheguei, que foi hoje, mas também quando começou a vincular meu nome com o Athletico já recebia mensagens (dos torcedores) 'vem, que nós vamos ser campeões', 'vem, que o time almeja coisa grande' e isso foi um dos fatores de eu estar aqui hoje. Eu acredito no potencial do grupo", afirmou.

Além do Internacional, Gabriel tem passagens pelo Botafogo, Palmeiras e Corinthians. Neste ano, com o retorno do técnico Eduardo Coudet e a chegada de reforços ao Colorado, o volante perdeu espaço na equipe e entrou em campo em apenas dois jogos. Agora, vai em busca de mais oportunidades no Furacão.