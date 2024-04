Bolívar x Flamengo: veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Libertadores

Nesta quarta-feira, o Flamengo deixa a disputa do Campeonato Brasileiro de lado para se concentrar na Libertadores. A equipe rubro-negra terá pela frente o compromisso mais difícil da fase de grupos, diante do Bolívar, em La Paz. A partida será realizada no estádio Hernando Siles e a bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: O jogo terá transmissão da TV Globo e do serviço de streaming Paramount+.

Com o Bolívar como líder do Grupo E com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas, atuar na altitude da capital boliviana será o desafio mais difícil para o Flamengo. A 3.640 metros acima do nível do mar, La Paz foi sempre um problema para os brasileiros e o time rubro-negro foi derrotado nas duas vezes em que enfrentou o time da casa no local: em 1983 (3 a 1) e em 2014 (1 a 0).