Corinthians perde do Bragantino e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro

Com poucas alternativas de jogo e sofrendo para criar oportunidades, o Corinthians tentava forçar bolas longas, mas, até então, sem sucesso. O Timão ainda viu o Massa Bruta quase marcar o segundo, aos 37. Vitinho recebeu na direita e foi para cima de Félix Torres, levando a melhor no mano a mano. Ele bateu cruzado, mas a bola foi para fora.

O Corinthians conseguiu chegar com qualidade pela primeira vez só aos 44 minutos. Coronado tocou para Hugo, que ajeitou para Pedro Henrique, mas o atacante chegou chutando mal e mandou por cima.

Segundo tempo

O Timão não voltou bem do intervalo, mas protagonizou a primeira grande chance de gol do segundo tempo. Fausto Vera recebeu com liberdade e arriscou de longe, aos oito minutos, mas Cleiton fez bela defesa. Pedro Henrique ficou com o rebote e cruzou rasteiro, mas Matheuzinho não conseguiu completar para as redes.

Aos poucos, o Corinthians melhorou na partida e chegou a deixar tudo igual no placar, aos 16 minutos. Garro lançou Pedro Henrique, que saiu nas costas da marcação e tocou na saída do goleiro. No entanto, o gol foi anulado pelo VAR em virtude de um impedimento no lance.

Aos 24, foi a vez de Wesley, no seu primeiro toque na bola, quase empatar o jogo. Após cruzamento na área, ele ficou com a bola na meia-lua, ajeitou para a perna esquerda e finalizou rasteiro, mas Cleiton defendeu. Aos 27, o garoto fez mais uma boa jogada pela esquerda e cruzou na área, mas Yuri Alberto furou na hora do chute.