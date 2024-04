Jornal espanhol coloca Zidane próximo de acerto para treinar o Bayern de Munique

Desde o anúncio da saída de Thomas Tuchel quando a temporada europeia chegasse ao fim, a primeira opção do Bayern de Munique foi o espanhol Xabi Alonso, mas o negócio se tornou inviável depois do treinador confirmar que vai permanecer no Bayer Leverkusen.

Depois, o clube alemão foi atrás do retorno do técnico Julian Nagelsmann, que renovou seu contrato com a seleção alemã nesta sexta-feira, e acabou com as possibilidades de comandar o Bayern.