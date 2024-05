Com Reinaldo de volta, Grêmio realiza treinamento técnico e tático em reapresentação

Após isso, Renato Portaluppi comandou um coletivo tático com a presença de todos os jogadores gremistas e mais um grupo de atletas chamado das categorias sub-20 do Tricolor Gaúcho. A equipe de jovens contou com a presença de Matheus, Nathan, Athos, Viery, João Lima, Vini Ferraz, Zortea, Artur Júnior, Lian, Cheron, Karele, Camilo e Pedro Vitor.

Além disso, o Grêmio informou que Jhonata Robert terá que realizar uma nova cirurgia no joelho esquerdo. O procedimento é uma mastectomia parcial do menisco medial, ou seja, a retirada da parte lesada do menisco. O Imortal também atualizou a situação do zagueiro Gustavo Martins. Após exames, o defensor teve uma lesão muscular de grau "la" no bíceps femoral.

Com o cancelamento da partida do próximo domingo, contra o Criciúma, o foco das próximas atividades passou a ser o duelo diante do Huachipato, do Chile, na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio CAP. O confronto é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Por isso, o treino marcado para a manhã desta sexta-feira foi cancelado. O grupo volta a treinar, portanto, neste sábado, às 10h.