Leverkusen vai às semis da Liga Europa, e Liverpool e Milan caem

Ainda nesta quinta-feira, pela volta das quartas da Liga Europa, o Liverpool e o Milan se despediram da competição. Por parte do clube inglês, apesar da vitória por 1 a 0 com gol de Salah, o time foi superado pela Atalanta por 3 a 1 no agregado. Por parte do Milan, o elenco, que foi derrotado pela Roma por 2 a 1 com os gols dos visitantes feitos por Mancini e Dybala, também deu adeus, já que na ida contou com o resultado negativo de 1 a 0. Matteo Gabbia foi quem diminuiu o marcador.

Agora, a Atalanta volta a jogar neste domingo, contra o Monza, pelo Campeonato Italiano. Já a Roma duela com o Bologna na segunda-feira, pela mesma competição.