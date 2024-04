Internacional volta aos treinos após vencer o Palmeiras pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, o elenco do Internacional retornou aos trabalhos após a vitória diante do Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Barueri. No CT Parque Gigante, a equipe iniciou a preparação para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

O Colorado visita o Athletico-PR neste domingo, às 16h (de Brasília), na Ligga Arena, pela terceira rodada da competição. O time de Eduardo Coudet venceu seus dois primeiros jogos e ocupa a segunda colocação do torneio - atrás apenas do Flamengo.

Os atletas que iniciaram o confronto diante do Palmeiras realizaram trabalhos regenerativos e físicos na academia do CT. Os demais jogadores trabalharam normalmente com bola no campo, onde a comissão técnica comandou exercícios de troca de passes, posse de bola e finalizações.