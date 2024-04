Com a presença de Crias da Academia, Palmeiras inaugura novas instalações no CT da base

Já o campo de grama artificial permitirá com que times de diferentes categorias treinem no mesmo dia. Os times das categorias sub-14 e sub-15 realizaram uma brincadeira com os profissionais para estrear o campo e tietaram Endrick, estrela do time principal.

"Eu quero agradecer à presidente Leila Pereira e toda diretoria por essa contribuição, que permite a condução de um trabalho que vem dando tantos frutos. Agora, a Academia de Futebol 2 tem a cara do Palmeiras. Precisávamos desse salto de qualidade. Com as novas instalações, vamos conseguir preparar melhor as próximas gerações", agradeceu o coordenador da base, João Paulo Sampaio.

Inaugurada em 2002, a Academia de Futebol 2 está localizada em Guarulhos e recebe diariamente treinos dos times sub-10 ao sub-17. Já a categoria sub-20 utiliza na maioria dos dias a estrutura da equipe profissional.