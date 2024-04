Real elimina City nos pênaltis e será rival do Bayern na semifinal da Champions League

Nesta quarta-feira, o Real Madrid bateu o Manchester City nos pênaltis por 4 a 3 após empate no placar agregado (4 a 4), no Etihad Stadium. Os espanhois avançaram, dessa forma, para as semifinais.

Agora, a equipe de Ancelotti encara o Bayern na próxima fase. Na outra semifinal, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain se enfrentam.

Com a eliminatória definida, as equipes voltam a focar em suas competições nacionais, com o Manchester City duelando contra o Chelsea às 13h15 (de Brasília) desse sábado, pela semifinal da Copa da Inglaterra, em Wembley. Já o Real Madrid encara o Barcelona nesse domingo, às 16h, pelo Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu.