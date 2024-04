Pepe Fiamoncini vai correr 70km em comemoração aos 70 anos do Parque do Ibirapuera

O Parque Ibirapuera completa 70 anos em 2024. Para comemorar a data, o multiatleta Pepe Fiamoncini decidiu promover uma ação extra-oficial na cidade de São Paulo. Neste sábado (20), ele vai correr 70 km dentro do parque. E não pretende correr sozinho. Por meio das redes sociais, está convidando os amantes da corrida e do cartão postal da cidade de São Paulo a participar desse "treinão de luxo". E a adesão tem sido intensa e a expectativa é de que um grande número de pessoas participe do desafio festivo. "Vou levar até bolo", promete Pepe, lembrando que a atividade é grátis.

"É só chegar e correr junto. E para facilitar a logística e deixar essa ação ainda mais democrática, serão 10 loops, cada um com 7 km e 1 hora para terminar cada um. Se terminou antes, só descansa até completar o tempo e recomeçar o próximo loop. As pessoas podem correr quantas voltas quiserem. Eu vou encarar os 70km", explica Pepe, que estará em frente ao Planetário, a partir das 5h30 para iniciar o desafio. "Consegui a parceria com a assessoria de corrida Prime Run para garantir estrutura, com água, mesa, cadeiras, lugar para guardar os pertences. Também teremos alguns brindes ao longo do desafio", completa.

Pepe é um frequentador do parque. O Ibirapuera é um dos locais onde faz a preparação para encarar os desafios como multiatleta. Um dos principais valeu a entrada no Guinness Book como o mais veloz da história a cruzar o Salar do Uyuni, na Bolívia, considerado o maior e mais alto deserto de sal do mundo. Foram 170 km em 33 horas, 4 minutos e 10 segundos, a 3.656 metros acima do nível do mar, em maio de 2023.