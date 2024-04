Em casa, Fortaleza cede empate ao Cruzeiro pela segunda rodada do Brasileirão

Nesta quarta-feira, em jogo válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebeu o Cruzeiro na Arena Castelão e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Hércules, enquanto Mateus Vital empatou para os visitantes.

Assim, com a igualdade no placar, o Leão do Pici, que havia vencido o São Paulo na estreia, chegou aos quatro pontos na sexta colocação. Já o Cruzeiro, que bateu o Botafogo no primeiro jogo, alcançou a mesma pontuação do adversário. No entanto, por sua vez, ocupa a quinta posição na tabela.

O Fortaleza retornaria aos gramados neste sábado, contra o Criciúma. No entanto, por conta do adiamento, o time enfrenta o Altos na próxima terça-feira, às 19 horas (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Pelo lado do Cruzeiro, o time enfrenta o Atlético-MG neste sábado, às 21 horas (de Brasília), na Arena MRV, em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão.