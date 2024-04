Al-Hilal perde para time de Crespo na Liga dos Campeões da Ásia e encerra série de vitórias

The end of the first (away) leg of Asian Champions League semifinal ?#AINvHIL ??#AlHilal pic.twitter.com/EFBhYiB5wk

O Al-Ain abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo. Depois de um erro na saída de bola dos visitantes, Rahimi recebeu de Nader e bateu cruzado para marcar o primeiro gol do jogo. Aos 22 minutos, depois de revisão do VAR, o árbitro anotou pênalti em Rahimi, que converteu a cobrança e ampliou a vantagem dos donos da casa.

Ainda no primeiro tempo, mais um pênalti foi marcado para o Al-Ain. Na cobrança, Rahimi fez e completou seu hat-trick, aos 37 minutos.

No começo da segunda etapa, Milinkovic-Savic cruzou para Malcom empurrar para o fundo do gol e diminuir para o Al-Hilal, aos três minutos. Logo depois, o VAR recomendou mais um pênalti para os mandantes. Dessa vez Kaku bateu e fez o quarto gol do Al-Ain, aos nove minutos.

Aos 32 minutos, Al-Dawsari aproveitou uma bola sobrada dentro da área depois do rebote do goleiro e guardou o segundo do Al-Hilal.