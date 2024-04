Abel destaca mérito do Inter, mas lamenta chances perdidas do Palmeiras após derrota: "Merecíamos mais"

"Tivemos nossas oportunidades, tivemos duas na cara do goleiro adversário. Uma o Veiga e outra o Endrick, não vou falar dos arremates fora da área. Fica aqui acima de tudo, não fomos tão criativos na primeira parte. falei que o esforço que fizemos no primeiro jogo ia nos custar caro. precisamos do apoio do nosso torcedor, não é esse o motivo, mas precisamos disso. Jogar em nosso estádio é diferente, a energia, o respeito do adversário. O Internacional aproveitou nossos erros sobretudo na primeira parte e nas chances que criamos, não fomos efetivos, mas acho que merecíamos mais", destacou Abel.

Essa foi a primeira derrota do Verdão no Brasileiro. Na estreia, fora de casa, a equipe, mesmo mista, conseguiu vencer o Vitória, por 1 a 0, no Barradão, em Salvador. Agora, a equipe se prepara para enfrentar o Flamengo, no domingo. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

"No futebol há três resultados e temos que saber lidar com eles. A pedreira para nós e para eles (adversários). Se me perguntar se acho o resultado justo? Não. Na primeira parte, criaram mais e foram mais efetivos e na segunda parte, independente das paragens do jogo. Criamos para fazer o mesmo número de gols. É uma competição de consistência regularidade. Não gostamos de perder, mas faz parte", seguiu.