São Paulo celebra aniversário do ex-goleiro e treinador Poy

O São Paulo parabenizou o ex-goleiro e treinador Jose Poy, pelos 98 anos da data de seu nascimento. Estrangeiro que mais vestiu a camisa do Tricolor, o argentino teve passagens marcantes pelo clube como jogador, nas décadas de 1940, 1950 e 1960, e como técnico, nas décadas de 1970 e 1980.

Natural de Rosario, Poy iniciou sua carreira no Rosario Central e chegou ao São Paulo em 1948. Foram 14 anos de clube até sua aposentadoria em 1962, com 525 jogos e quatro títulos de Campeonato Paulista no currículo.