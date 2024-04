Naby Keïta, ex-Liverpool, é suspenso até o fim da temporada pelo Werder Bremen após abandonar delegação

Nesta terça-feira (16), Naby Keïta foi suspenso e multado pelo Werder Bremen após o jogador ter abandonado a delegação no duelo contra o Bayer Leverkusen pela Bundesliga. Após saber que não ficaria no time titular, o atleta de Guiné decidiu voltar para casa e não acompanhou a equipe no jogo que marcou o título de Xabi Alonso e companhia no Campeonato Alemão.

Em nota, o Bremen afirmou que aplicou uma multa "substancial" ao jogador e que Keïta não treinará mais com a equipe e nem fará parte o vestiário principal.

"Naby #Keïta suspenso até o final da temporada. Os Verde-Brancos também aplicaram uma multa significativa ao meio-campista. A partir de agora, o jogador de 28 anos não treinará com a equipe nem ficará no vestiário profissional", diz a publicação.