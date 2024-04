Hugo Moura chega ao Rio de Janeiro para fechar com o Vasco

"Fiz a minha base no Flamengo, mas sou profissional. O que passou, passou. Tenho a cabeça boa para jogar no Vasco. Minha família e empresários estão ajudando. Que a gente possa fazer uma boa temporada e chegar na parte de cima da tabela do Brasileiro. Nunca vai faltar raça. Por onde passei, nunca faltou raça e é isso que a torcida pode esperar", declarou.

🗓️ Jogos da semana do Gigante da Colina!#VascoDaGama pic.twitter.com/dmcvkOxwnT -- Vasco da Gama (@VascodaGama) April 16, 2024

O Vasco ainda precisa regularizar Hugo Moura. O clube volta a campo pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (17), contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid.