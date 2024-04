Corinthians terá que pagar R$ 25 millhões a intermediário do acordo com VaideBet

"O valor da rescisão da Pixbet englobou um valor de multa e outro de adiantamento recebido (além de honorários judiciais), dentro da regra de proporcionalidade, ou seja, de tempo remanescente do contrato. Também se aplica a regra de proporcionalidade em relação à cláusula rescisória do contrato com a Vai de Bet, sendo que atualmente o valor desta multa é superior ao que era a da Pixbet".

SALDO LÍQUIDO

Portanto, para fechar com a VaideBet, o Corinthians assumiu uma dívida total de R$ 69,3 milhões, valor referente a pagamentos à PixBet e à empresa inserida como intermediário.

Isso significa que o saldo líquido do acordo com a VaideBet, com o abatimento das despesas oriundas deste contrato, cai de R$ 360 milhões para R$ 290,7 milhões. Na divisão do valor por temporada, a redução é de R$ 120 milhões para R$ 96,9 milhões.

Outro ponto relevante do contrato entre Corinthians e VaideBet é o fato de que a parceria não é uma exclusividade para o espaço máster da camisa do time masculino de futebol. A VaideBet adquiriu o direito de também ocupar o espaço nobre nas camisas do time feminino de futebol e dos times masculinos de futsal e basquete.

Como base de comparação, o Palmeiras anunciou em janeiro um patrocínio para o espaço máster da camisa do time de futebol feminino que vai render ao clube alviverde um valor mínimo de R$ 18,5 milhões por temporada.