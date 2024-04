Carpini ganha sobrevida, mas terá que superar baixas para atravessar sequência difícil no São Paulo

A equipe terá uma sequência de jogos complicada pela frente, com cinco compromissos em 17 dias. Neste período, os são-paulinos terão pela frente a estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Fortaleza, duelos contra o Flamengo e o Palmeiras, além do embate com o Barcelona de Guayaquil-EQU, pela Libertadores. Das cinco partidas, três delas são fora de casa.

Para tentar atravessar esta série difícil, Carpini ainda não contará com todos os jogadores do elenco à disposição. No momento, o grupo sofre com lesões, e o treinador possui 11 ausentes: Luiz Gustavo, Lucas, Rafinha, Wellington Rato, Ferreira, Negrucci, Rodriguinho, Patryck, Moreira, Iba Ly e Young. Todos estão entregues ao DM.

Incomodado com a alta quantidade de contusões, o treinador se reuniu com o departamento médico para encontrar soluções. Ele ainda não sabe se terá retornos para os próximos compromissos do time, mas espera contar com, pelo menos, um jogador de volta neste intervalo de tempo. A tendência é que o comandante, embora pressionado, rode o elenco para evitar novos problemas.

"É viver jogo a jogo. Tentar recuperar o mais rápido possível alguns atletas que possam nos ajudar. Nós sabemos que precisamos estar sempre pontuando nessa sequência que vamos entrar, vale frisar que hoje nós temos 25 jogadores à disposição para essa maratona, já contando os goleiros. E nós precisamos vencer, porque o São Paulo tem que vencer sempre. Esse é o nosso desafio e vamos trabalhar para isso, temos um elenco qualificado", disse Carpini.

"A ausência de um é a oportunidade de outro. Claro que vamos esbarrar de novo na falta de entrosamento e a falta de jogadas combinadas, tudo aquilo que eu gosto nas minhas equipes. Se você olhar no retrospecto, minhas equipes são sempre consistentes, compactas, tomam poucos gols, e aqui estamos tendo esse desafio. A gente vai ver o que tem de melhor para cada partida, cada competição, e recuperar o mais rápido possível. Qualquer ganho que a gente tenha de um atleta que seja já vai me ajudar muito", acrescentou.