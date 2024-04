Cruzeiro cede empate ao Alianza Petrolera nos acréscimos e segue sem vencer na Sul-Americana

Na noite desta quinta-feira, na estreia do técnico Fernando Seabra, o Cruzeiro cedeu o empate Alianza Petrolera-COL no fim, em 3 a 3, em compromisso pela segunda rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana. Os gols do time brasileiro no Mineirão foram marcados por Lucas Romero, Zé Ivaldo e Matheus Pereira, enquanto Batalla (2x) e Figueroa deixaram tudo igual para os colombianos.

Com o empate sofrido no apagar das luzes, o Cruzeiro foi aos dois pontos e ficou na terceira colocação do Grupo B, chegando ao segundo empate consecutivo na competição. Do outro lado, o Alianza Petrolera somou seu primeiro ponto, mas segue na lanterna da chave.

O confronto também marcou o retorno de Gabriel Veron aos gramados. Assim que chegou ao Cruzeiro, o atacante sofreu uma lesão no pé e precisou passar por cirurgia. Ele não disputava uma partida desde outubro do ano passado e voltou a jogar após seis meses parado devido à contusão.