Sul-Americana: Deyverson brilha, Cuiabá vence Metropolitanos e vira líder

Já o Metropolitanos volta a campo pela 12ª rodada do Campeonato Venezuelano - Apertura para encarar o Puerto Cabello. O confronto acontece nesta segunda-feira, às 20 horas, no Complejo Deportivo Socialista.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

O jogo

O Cuiabá começou bem a partida e abriu o placar logo aos quatro minutos de partida. Fernando Sobral recebeu e cruzou para dentro da grande área. Deyverson se desmarcou e subiu de cabeça para marcar o primeiro gol do Dourado no confronto.

Com 18 minutos, o Metropolitanos conseguiu a primeira chegada, mas não levou real perigo ao time brasileiro. Marchán ganhou no meio de campo, carregou e arriscou da intermediária de cobertura, tentando surpreender Walter. Contudo, a bola foi por cima do gol defendido pelo goleiro Walter.

Mas o Cuiabá não se assustou e continuou indo para cima, ampliando a vantagem em uma jogada parecidíssima com a do primeiro gol. Railan tocou para Fernando Sobral, que apareceu do lado direito e cruzou. Deyverson, mais uma vez, cabeceou e fez 2 a 0. No entanto, o gol foi anulado por impedimento do centroavante.

Com 36 minutos, o Metropolitanos começou a crescer no jogo. Flores pegou sobra dentro da grande área e finalizou no gol, mas a zaga afastou antes de Walter precisar trabalhar. E aos 41 minutos, o Dourado respondeu: conseguiu um pênalti.