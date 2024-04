Santos mira a contratação do atacante Maceió, destaque da Portuguesa no Paulistão

Ele começou a ganhar oportunidades com o treinador e chegou a marcar o gol da vitória contra o Mirassol, tento este que garantiu a classificação da Portuguesa às quartas de final do Paulistão e, consequentemente, a vaga na Série D do Brasileiro em 2025.

O garoto ainda foi titular da Lusa nas partidas diante de Palmeiras e o próprio Santos durante o torneio. No total, ele participou de nove jogos do Estadual, com um gol marcado.

Após a boa campanha no Paulista, o Santos agora muda o foco para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time fará sua estreia na competição diante do Paysandu, na Vila Belmiro, sem torcida. A CBF ainda não desmembrou a tabela do torneio.