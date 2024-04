Corinthians tem dois remanescentes do elenco que encarou o Nacional-PAR há 12 anos

No entanto, ao longo daquela edição do torneio, Cássio tomou a posição de Danilo Fernandes no banco de reservas. Com as constantes falhas do titular Julio César, o técnico Tite barrou-o e escalou o atual camisa 12 do time no duelo de ida contra o Emelec, pelas oitavas de final.

Com as boas atuações, Cássio ganhou rapidamente a vaga de titular e também foi decisivo para a conquista daquele título - uma de suas defesas mais marcantes pelo Timão foi contra o Vasco, nas quartas de final, quando levou a melhor contra o atacante Diego Souza no um contra um e mandou a bola para escanteio com a ponta dos dedos.

Dessa forma, essa será a primeira vez que o arqueiro corintiano de fato estará em campo contra o Nacional. Ele esteve no elenco da primeira vez, mas agora terá a experiência de realmente enfrentar os paraguaios.

