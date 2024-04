Escalação do São Paulo: James Rodríguez inicia como titular em estreia do time na Libertadores

A escalação do São Paulo para enfrentar o Talleres, nesta quinta-feira, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, tem novidade: James Rodríguez. O colombiano será titular da equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini pela primeira vez no ano, buscando ser protagonista na Libertadores, principal objetivo do Tricolor em 2024.

Boa parte da torcida são-paulina vinha pedindo mais minutos em campo para James Rodríguez, e Carpini, enfim, parece ter dado o braço a torcer após as atuações do colombiano por sua seleção nos amistosos contra a Espanha e Romênia.

A escalação do São Paulo completa para enfrentar o Talleres tem Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Wellington Rato, James Rodríguez e Lucas Moura; André Silva.