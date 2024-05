Giro: Benfica cede empate nos acréscimos ao Rio Ave pela última rodada do Campeonato Português

"????????, ????????... que boa forma de acabar a época" ? O último capítulo da história do Casa Pia AC em 2023-24 foi escrito por Felippe Cardoso e Nuno Moreira ??#LigaPortugal #LigaPortugalBetclic #NãoPára #FCFxCPAC pic.twitter.com/Uz5fHcKAVC

? Liga Portugal (@ligaportugal) May 17, 2024





Fiorentina cede empate ao Napoli pelo Campeonato Italiano

Mais cedo nesta sexta-feira, no Estádio Artemio Franchi, a Fiorentina cedeu empate ao Napoli pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, com um jogo a menos, a Fiorentina permanece na oitava posição, com 54 pontos. O atual campeão da competição, Napoli, por sua vez, estaciona na nona colocação e soma 52 unidades.

Os gols do Napoli foram cravados por Amir Rrahmani (aos 8 minutos do 1ºT) e Kvaratskhelia (aos 12 minutos do 2ºT). Pela Fiorentina, os gols foram marcados por Biraghi (aos 40 minutos do 1ºT) e Nzola (42 minutos do 1ºT).