Com retorno de Coronado, Corinthians volta aos treinos depois de estreia na Sul-Americana

O Corinthians treinou nesta quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, após folga recebida nesta quarta-feira em virtude da estreia na Copa Sul-Americana. O Timão empatou com o Racing-URU, em 1 a 1, em Montevidéu, no Uruguai, na terça-feira.

A principal novidade do dia foi o retorno do meia Igor Coronado, recuperado totalmente de dengue. No entanto, o jogador participou parcialmente das atividades no gramado.

Antes do treino, o elenco corintiano presenciou uma palestra sobre as diretrizes da arbitragem brasileira para as competições de 2024, apresentada por Silvia Regina de Oliveira, assessora de arbitragem da CBF e ex-árbitra.