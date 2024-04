Com provável saída, Mbappé vive nova realidade no PSG

O atacante Kylian Mbappé deve deixar o PSG ao final dessa temporada e se juntar ao Real Madrid, ao que tudo indica. A iminente saída do jogador pode ter ajudado a diminuir seu tempo dentro de campo. O astro francês foi substituído mais uma vez por Luis Enrique no último domingo, na vitória da equipe parisiense sobre o rival Olympique de Marselha por 2 a 0 pelo Campeonato Francês, e saiu irritado de campo.

Nos últimos dez jogos, Mbappé só atuou os 90 minutos quatro vezes. Neste período, ele entrou como titular em seis oportunidades e foi substituído em duas. Além disso, o francês começou no banco de reservas em quatro jogos, sendo que, em um deles, sequer entrou em campo.

Até fevereiro deste ano, o atacante havia jogado o tempo todo em quase todas as partidas da temporada, entrando no segundo tempo em apenas duas. Porém, após aumentarem as especulações de sua saída, o cenário mudou.