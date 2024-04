Fábio Matias exalta trabalho à frente do Botafogo e revela conversa com John Textor

O Botafogo ficou com o título da Taça Rio após vencer o Boavista por 2 a 0, neste domingo, no Nilton Santos. O resultado também garantiu a equipe na Copa do Brasil de 2025.

O técnico Fabio Matias falou sobre seu trabalho, que está perto de terminar, e revelou que conversou com John Textor. Isso porque o clube carioca está perto de confirmar a chegada do português Artur Jorge.

"O John está muito feliz do que está sendo feito, o Alessandro Brito é nosso interlocutor principal nas conversas. John tem confiança. Se ele não tivesse confiança, não ficaríamos tanto tempo à frente. Sem sombra de dúvidas, é um voto de confiança", disse.