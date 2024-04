Aniversariante, Jaqueline recebe surpresa em apresentação à Seleção Brasileira feminina

Os detalhes da chegada! Já estamos em Atlanta para a disputa da SheBelieves Cup! Vamos! ??

? Lívia Villas Boas / CBF pic.twitter.com/3L1OTGzSs4

? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 1, 2024

Além disso, Jaqueline também destacou sua confiança na comissão técnica do Brasil, especialmente no técnico Arthur Elias, com quem trabalhou no Corinthians em 2022 e 2023.

"Confio muito no trabalho da comissão, e estou muito feliz em trabalhar com eles novamente, mas agora vestindo essa camisa especial. Tenho certeza que essa nova comissão irá levar a seleção a lugares altos", concluiu.