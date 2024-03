Moreira é o jovem da base do São Paulo que recebeu mais chances com Carpini neste 2024

Contudo, o português foi capaz de disputar alguns minutos do mesmo modo. Em 2024, entrou em campo em cinco partidas, sendo que saiu do banco em três e foi titular em duas delas. Seu primeiro confronto na temporada foi contra a Portuguesa, quando entrou aos 22 minutos da etapa final.

Em seguida, atuou por 45 minutos contra o Corinthians, mas foi no título sobre o Palmeiras, na Supercopa do Brasil, que ganhou destaque. Apesar de ter entrado 'na fogueira' para substituir Rafinha aos 15 minutos do segundo tempo, o lateral deu conta do recado e teve grande desempenho.

Seguro na defesa e também oferecendo apoio ofensivo, Moreira foi bastante elogiado pelos torcedores são-paulinos após o Choque-Rei. O atleta salvou o São Paulo ao impedir um gol de Mayke, no segundo tempo, em cima da linha, o que fez a decisão se encaminhar para os pênaltis.