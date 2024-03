Léo Jardim volta a treinar com o elenco do Vasco após retornar da Seleção Brasileira

O Vasco, que segue com os treinos visando o início do Campeonato Brasileiro, contou com um reforço nas atividades desta sexta-feira.

Isso porque o goleiro Léo Jardim voltou a trabalhar com o grupo após ser convocado para a Seleção Brasileira nas partidas amistosas contra Inglaterra e Espanha. No entanto, o arqueiro não foi utilizado.