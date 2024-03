Fluminense renova contrato com o atacante Kauã Elias até o fim de 2029

Kauã chegou ao clube em 2016, com apenas 11 anos de idade. Em 2022, durante excursão do time sub-16 pela Europa, o centroavante se destacou marcando 16 gols em 16 partidas. Assim, em 2023, estreou pelo time profissional na partida contra o The Strongest-BOL, em duelo válido pela fase de grupos da Conmebol Libertadores, se tornando o atleta mais novo a defender o Fluminense na competição continental.

Por fim, o garoto também brilhou pela Seleção Brasileira Sub-17, sendo um dos artilheiros do Sul-Americano da categoria, com cinco gols.