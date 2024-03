Finais do Campeonato Goiano terão transmissão da TV Cultura para todo Brasil

Vila Nova e Atlético-GO entram em campo neste domingo para o primeiro dos dois embates da final do Campeonato Goiano. A TV Cultura, em parceria com a afiliada TV Brasil Central, transmitirá a decisão para todo o Brasil, feito inédito na história da competição.

O primeiro duelo ocorre neste domingo, a partir das 15h45 (de Brasília), estádio Onesio Brasileiro Alvarenga (OBA). O segundo acontece no próximo domingo, no mesmo horário, com mando do Atlético-GO.