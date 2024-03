Análise: Corinthians vence Londrina em amistoso de tempos distintos

O técnico António Oliveira optou por repetir a formação que venceu o São Bernardo por 2 a 0, pela segunda fase da Copa do Brasil, com Cacá na vaga de Félix Torres, que participou da última data Fifa. Novamente, Yuri Alberto atuou como ponta pela direita, enquanto Pedro Raul foi o "9".

No segundo tempo, as expulsões condicionaram o andamento do confronto. Fagner e Iago Teles foram direcionados mais cedo para o vestiário após desentendimento e, posteriormente, Marthã deixou o Londrina com nove jogadores por conta de falta tática. António Oliveira aproveitou para modificar bastante o Timão, inclusive com a entrada de nomes que não vinham atuando por motivos diferentes, como Paulinho e Matheus Bidu.

Com mais espaços e atletas "frescos", o Corinthians encontrou caminhos para construir a vitória. O grande destaque acabou sendo Ángel Romero, autor de dois gols atuando centralizado no comando de ataque.

É complicado fazer qualquer previsão baseado no duelo contra o Londrina, por conta do gramado e das expulsões no decorrer do duelo. Mesmo assim, vencer é sempre importante e reforça a confiança do elenco, que já tem compromisso importante no dia 2, contra o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana.