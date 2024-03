No amistoso entre Corinthians e Londrina, Paulinho pode voltar a jogar após 10 meses de ausência

O amistoso entre Corinthians e Londrina, nesta quarta-feira, pode marcar um retorno importante: Paulinho tem a chance de voltar a jogar depois de 10 meses de ausência por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O camisa 15 vem trabalhando normalmente com os companheiros no CT Dr. Joaquim Grava desde o começo do mês e agora o plano da comissão técnica é dar ritmo de jogo para o volante. A última vez que Paulinho disputou uma partida foi no dia 24 de maio de 2023, contra o Argentinos Juniors, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Essa foi a segunda lesão grave do ídolo do Timão em um curto espaço de tempo, já que o atleta teve a mesma contusão em maio de 2022 e também ficou "parado" por quase um ano.