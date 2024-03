Presidente do Real Madrid encontra Endrick após jogo do Brasil no Bernabéu: "Te esperamos aqui"

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, se encontrou com a dupla Rodrygo e Vinícius Júnior após o empate da Seleção Brasileira com a Espanha, nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu. O dirigente ainda falou com Endrick, já vendido ao clube espanhol.

Florentino cumprimentou o jogador, que atualmente defende o Palmeiras, e disse que está esperando ele na equipe merengue. O encontro foi registrado pela CBF nas redes sociais.

"Te esperamos aqui", disse o presidente do Real Madrid a Endrick. Florentino ainda falou com Vini Júnior e pediu a camisa 10 da Seleção, utilizada por Rodrygo.