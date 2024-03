Real Madrid estuda contratação de promessa argentina do River Plate

Segundo o jornal espanhol Marca, o Real Madrid está observando o jovem Franco Mastantuono, do River Plate, de apenas 16 anos, para uma possível investida. O jogador tornou-se o mais jovem a marcar com a camisa do clube argentino, após cravar contra o Excursionistas, na vitória de 3 a 0 pela Copa da Argentina.

Nas últimas semanas, pessoas enviadas do Real Madrid, além de viajarem ao Brasil para acompanhar de perto Endrick, do Palmeiras, ampliaram a visita até Buenos Aires, para acompanhar a evolução de um grupo de jovens do River Plate que chamaram a atenção, tendo Mastantuono como destaque. O meio-campista canhoto acumula convocações para as seleções de base da Argentina.