Prestes a enfrentar futuro clube, Rômulo foi algoz de rivais do Palmeiras no Paulistão

O meio-campista Rômulo viverá um momento no mínimo inusitado nesta semana. O atleta do Novorizontino encara seu futuro clube, o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista. O duelo está marcado para 21h35 (de Brasília) desta quinta-feira, no Allianz Parque.

Esta não será a primeira vez que o jogador enfrentará o Verdão. As equipes mediram forças na primeira rodada desta edição do torneio, em empate por 1 a 1. Ali, entretanto, ele ainda não havia sido anunciado pelo Palmeiras.

O meia foi oficializado pelo clube no dia 20 de fevereiro. Com aval do técnico Abel Ferreira, ele firmou um vínculo de cinco anos com a equipe alviverde. Como o regulamento do Paulistão não permite que o mesmo atleta jogue por dois times diferentes, ele seguirá defendendo o Novorizontino e se apresenta ao novo clube só após o Estadual.