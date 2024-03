Palmeiras prepara reencontro com Allianz após quase dois meses longe de casa

Essa questão foi constantemente abordada pelo técnico Abel Ferreira. Para ele, mesmo que o clube tivesse os mandos de campo e maioria de torcida, estava "fora de casa". Assim, o retorno para o Allianz proporcionará uma atmosfera diferente para o duelo decisivo da semifinal.

A reforma no gramado começou em fevereiro e teve fim na última semana. O Palmeiras fez dois testes no campo na segunda e terça-feira com a equipe sub-20. Antes da semifinal contra o Novorizontino, que deve acontecer no dia 27 de março, de acordo com a data base da FPF, o time profissional deve fazer um treino lá para ver as novas condições. Esse teste, contudo, deve acontecer às vésperas do duelo decisivo.

A WTorre comunicou o Palmeiras que o não poderá treinar lá entre os dias 20 e 24 de março, já que estará ocupado pela estrutura do show do cantor Luís Miguel, que acontece no sábado.

