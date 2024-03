São Paulo empata com Cruzeiro em MG na estreia pelo Brasileirão feminino

O Cruzeiro abriu o placar logo aos dez minutos do segundo tempo, quando Bianca Brasil cobrou falta na cabeça de Marília, que concluiu com perfeição, sem chances para a goleira Carlinha, que se esticou toda, mas não chegou na bola.

Classificação e jogos Brasileirão Feminino A1

O São Paulo respondeu aos 16 minutos com Dudinha, que recebeu a inversão de jogo da esquerda para a direita, arriscando de fora da área e carimbando o travessão.

Pouco depois, aos 28, Maiara teve uma grande oportunidade de ampliar a vantagem do Cruzeiro na partida, aproveitando a sobra na entrada da área para chutar de primeira, com categoria, exigindo grande defesa da goleira são-paulina.

Mas, depois de marcar presença no ataque na maior parte do segundo tempo, o São Paulo, enfim, foi premiado com o empate aos 38 minutos, quando Dudinha recebeu em velocidade, invadiu a área, cortou a marcação e bateu de bico, no cantinho, marcando um belo gol em Nova Lima

Com pouco tempo restante, a tônica do equilibrado confronto se manteve. Tanto o Cruzeiro quanto o São Paulo foram ao ataque em busca da vitória, mas as defesas prevaleceram, e as duas equipes tiveram de se conformar com o empate em Minas Gerais.