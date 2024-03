Com dois golaços, Santos e Real Brasília empatam na estreia do Brasileiro feminino

Como foi o jogo

A primeira etapa foi equilibrada, e os dois times começaram a partida se estudando bastante, com poucas chances de gol.

De forma inesperada, o Real Brasília abriu o placar do jogo aos 25 minutos com um golaço. Lorena acertou uma linda cobrança de falta do meio de campo, e a bola morreu no fundo das redes da goleira Karen, que estava adiantada.

O Santos voltou para o segundo tempo em busca do empate. A equipe pressionou o Real Brasília e desenvolveu boas oportunidades de gol, mas esbarrou na boa atuação da goleira Dida.

O destino quis que o empate do Santos também saísse em cobrança de falta. Aos 32 minutos, Dani Silva, de pé esquerdo, bateu com perfeição no ângulo de Dida, que dessa vez não pôde fazer nada.

Após o gol de empate, o Santos partiu em busca da virada. Todavia, o Real Brasília soube se defender e segurou o resultado até o apito final.