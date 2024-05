Verstappen reclama de carro da Red Bull após treino ruim em Ímola: 'Um dia difícil'

Max Verstappen não estava acostumado a andar atrás na temporada da Fórmula 1 e ficou bastante irritado com o desempenho da Red Bull no primeiro dia de treinos para o GP de Emilia-Romagna, em Ímola, nesta sexta-feira. O tricampeão mundial rodou na primeira sessão e terminou a segunda apenas no sétimo lugar. Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido.

Bastante revoltado com a falta de aderência do carro da Red Bull, o holandês disse que "o sábado não pode ser pior" e cobrou ajustes da equipe para evitar a segunda derrota seguida nas pistas em 2024. Em Miami, no GP passado, Lando Norris, da McLaren, foi o vencedor.

Depois de passear na grama mais de uma vez na abertura do dia, o holandês sofrer para terminar em sétimo na sessão da tarde em Ímola. "Um dia difícil", lamentou. "Foi difícil conseguir um bom equilíbrio e não estava me sentindo muito confortável no carro. Movendo-se muito, é muito fácil perder o carro, então há algumas coisas que temos que olhar porque hoje foi simplesmente ruim, desconfortável", disparou, bravo.

"Hoje estávamos muito fora do ritmo, o que precisamos consertar. Definitivamente temos algumas coisas que precisamos melhorar se quisermos ser competitivos amanhã (sábado)", disse, falando em trabalhar de noite para ajustar os erros. "Acho que não pode ser pior do que o que fomos hoje. Veremos algumas coisas que podemos fazer melhor para amanhã, mas parece que os outros deram um passo à frente e, da nossa parte, foi apenas um dia ruim."

Além dos problemas no carro, Verstappen ainda viu uma volta rápida ser atrapalhada pelo rival inglês Lewis Hamilton, que apareceu lento pela pista e levantou o braço para se desculpar. "Não é a primeira vez. É claro que você sempre tenta manter a calma sobre isso, mas aconteceu de novo", disparou. .

Hamilton pediu desculpas, mas parece que o rival não aceitou. "Eu estava em uma volta de relaxamento", explicou. "Achei que estava bem claro, teria sido bem claro, mas de repente ele acertou em mim. No final das contas, o erro foi meu e tentei me desculpar, mas ele estava muito frustrado."