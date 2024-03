CBF cria troféu Roberto Dinamite para ser entregue ao artilheiro do Brasileirão

Dinamite é o maior ídolo da história do Vasco. No clube carioca, ele anotou 708 gols marcados em 1.110 jogos com a camisa cruzmaltina, e conquistou um Campeonato Brasileiro (1974) e cinco Campeonatos Cariocas (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992).

"O Roberto Dinamite é uma das maiores lendas do futebol mundial. Ele conseguiu um feito fantástico ao se sagrar o maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. Por tudo isso, nada mais justo que eternizar esse recorde dando o nome deste craque ao troféu do artilheiro da competição", declarou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Filho do histórico centroavante, Rodrigo Dinamite marcou presença na reunião e agradeceu a criação do prêmio. "Fico muito feliz com essa homenagem ao meu pai. Obrigado por manterem o legado do meu pai. Me sinto muito grato".

Roberto Dinamite também teve passagem marcante pela Seleção Brasileira. Defendendo as cores da Canarinho, o atacante marcou 25 gols e foi artilheiro no vice-campeonato do Brasil na Copa América de 1983. Também disputou duas Copas do Mundo: em 1978 e 1982.