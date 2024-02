Recém-chegado, Félix Torres lidera índices defensivos do Corinthians

Uma das contratações do Corinthians para 2024, o zagueiro Félix Torres vem se destacando mesmo com pouco tempo de clube. Prova disso, é que ele lidera os índices defensivos do Timão, de acordo com o Sofascore.

O equatoriano é o número 1 do Alvinegro Paulista em bolas recuperadas (42), cortes (31) e duelos aéreos ganhos (30). Além da defesa, ele também auxilia na construção das jogadas, liderando em passes certos (451) e passes verticais (194).

Titular absoluto desde a sua chegada, Félix disputou os oito jogos do Corinthians no Paulistão. Dessa forma, é um dos atletas com mais minutagem em todo o torneio.