River empata com Nacional e perde chance de se garantir no Mundial de 2025

Jogando no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai, hoje (7), o River Plate empatou com o Nacional-URU por 2 a 2 e perdeu a chance garantir vaga antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Além disso, o clube argentino também desperdiçou a chance de assegurar uma vaga ao Mundial de 2025 — pelo ranking da Conmebol.

O que aconteceu

Os gols dos visitantes foram marcados por Miguel Borja, ex-Palmeiras, e Facundo Colidio. Gonzalo Carneiro, com dois tentos relâmpagos, empatou para os uruguaios.

Agora, o River Plate, contabiliza dez pontos e se mantém na liderança pelo Grupo H da Libertadores. Já o Nacional-URU, diante do empate, soma sete pontos e ocupa o segundo lugar.