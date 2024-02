Santos marca no fim, vence o Água Santa e abre vantagem no grupo A do Paulistão

O Santos sofreu, mas venceu o Água Santa por 1 a 0, fora de casa, na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O jogo foi disputado no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP). O gol foi anotado por Joaquim, já na reta final do segundo tempo.

Com o resultado, o Peixe segue na liderança do grupo A, agora com nove pontos, seis a mais que a Portuguesa, que está em segunda. O Netuno, por sua vez, aparece em quarto da chave B, com quatro.

O Santos volta a campo no domingo, quando recebe o Guarani na Vila Belmiro, às 18 horas (de Brasília), pela quinta rodada do Paulistão. Já o Água Santa recebe o Mirassol no sábado, às 18 horas.