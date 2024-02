Emiliano Díaz admite atuação ruim do Vasco em derrota contra o Nova Iguaçu

?? 55' | 2T

Fim de jogo. #NIGxVAS 2??-0??#Carioca2024 #VascoDaGama

? Vasco da Gama (@VascodaGama) January 31, 2024

Emiliano Díaz ainda minimizou as críticas da torcida presente em Uberlândia. "O que aconteceu ano passado ninguém vai conseguir mais na história do futebol. Era algo impossível de fazer. O grupo está acostumado com a pressão. A pressão, a gente não sente", declarou.