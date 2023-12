CEO do Fortaleza faz aviso sobre Caio Alexandre: 'Quem quiser vai ter que gastar'

"Eu falei um número alto para espantar mesmo, né. Perto da final da Sul-Americana só se falava no Caio Alexandre, então quem tiver 10 milhões de dólares que procure o Caio. Eu sei que é muito, está acima do valor de mercado pela idade dele, a posição. Mas eu acho que ele tem um valor bem interessante. Eu não vou precificar aqui. Lá atrás falei dos 10 milhões para encerrar essa discussão, queria que o jogador estivesse focado aqui. Mas agora eu digo que é um valor menor do que 10 milhões", disse o dirigente ao programa Bola Rolando, da BandSports.

"Mas quem quiser o Caio Alexandre vai ter que gastar um pouco, vai ter que investir. É um jogador de alto nível, tem sido desejado por mais de um grande clube na Série A do Brasil. E o Palmeiras foi o time que mais nos procurou, que mais conversou com a gente. Mas ainda não formalizou proposta, foram algumas sondagens, aproximações, mas não chegou ao ponto de uma oferta formal", acrescentou.

Caio Alexandre está emprestado ao Fortaleza pelo Vancouver Whitecaps, do Canadá, mas o Leão do Pici já garantiu que irá comprá-lo em definitivo por R$ 12 milhões. Nesta temporada, o atleta marcou cinco gols em 65 jogos.

O Palmeiras já anunciou duas contratações: a do volante Aníbal Moreno, que estava no Racing, e do atacante Bruno Rodrigues, destaque do último Brasileirão pelo Cruzeiro. Em contato com o Fortaleza há mais de um mês, o Verdão programa uma nova rodada de conversas com o clube cearense para buscar um acordo por Caio Alexandre.