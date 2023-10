Wellington Rato perde pênalti, São Paulo empata com Vasco e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão

O São Paulo segue sem vencer fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Tricolor empatou sem gols com o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada. Wellington Rato teve a chance de marcar, mas desperdiçou a cobrança de pênalti, ainda no primeiro tempo.

Com este resultado, o time de Dorival Júnior permanece em décimo lugar, com 35 pontos. Enquanto o Vasco soma 27 e sai da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição. Porém, o Cruzmaltino pode voltar a figurar no Z4 dependendo do resultado do jogo do Santos, que enfrenta o Palmeiras, neste domingo.

As equipes agora têm um período sem jogos devido à data Fifa para disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. O São Paulo volta a campo apenas daqui a 11 dias, no dia 18 de outubro, contra o Goiás, no Hailé Pinheiro, às 20 horas (de Brasília). No mesmo dia, o Vasco recebe o Fortaleza, em São Januário, às 19 horas.