LDU segura argentinos e vai encarar Fortaleza na final da Sul-Americana

O jogo

Precisando buscar o resultado e jogando ao lado da sua torcida, o Defensa y Justicia dominou o primeiro tempo, com 57% de posse de bola e chegou perto de diminuir a desvantagem. Com apenas cinco minutos, Cardona carimbou a trave. Aos 42, Barbona finalizou forte de fora da área e exigiu boa defesa de Alexander Domínguez.

Do outro lado, o LDU teve apenas uma boa chance na primeira etapa. Aos 16 minutos, Guerrero disparou pela direita e cruzou para Jhojan Julio, que finalizou para fora. Com chances desperdiçadas pelas duas equipes, o jogo foi para o intervalo com empate sem gols.

No segundo tempo, novo domínio do Defensa y Justicia. Os donos chegaram muito na área adversária, com 30 finalizações, mas pecaram no último toque e pararam em boa atuação de Alexander Domínguez. Já os visitantes foram para o ataque nos minutos iniciais, mas logo se fecharam no campo de defesa e garantiram o empate sem gols.