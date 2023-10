Seleção da Copa do Brasil tem Dorival Jr. e seis jogadores do São Paulo; veja time

Nesta terça-feira, a Copa do Brasil divulgou a seleção com os melhores jogadores e treinador da edição 2023 do campeonato. Com sete representantes, o campeão São Paulo foi o time que mais figurou no elenco ideal do torneio, seguido por Flamengo (3), Corinthians (1) e Grêmio (1).

A seleção ficou definida com: Rafael (São Paulo); Rafinha (São Paulo), Beraldo (São Paulo), Fabrício Bruno (Flamengo) e Caio Paulista (São Paulo); Rodrigo Nestor (São Paulo), Villasanti (Grêmio), Renato Augusto (Corinthians) e Arrascaeta (Flamengo); Wellington Rato (São Paulo) e Bruno Henrique (Flamengo). O treinador escolhido foi Dorival Jr., do Tricolor Paulista.